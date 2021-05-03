Hikmet Karaman: Büyük bir hata yaptık

AA 03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:13 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:13

Hikmet Karaman, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İlk yarıya iyi başladık ve golü bulduk. Golden sonra da 2'yi yapacak pozisyonlarımız vardı. Devre arası ikinci golü mutlaka bulmamız gerektiğini konuştuk oyuncularımızla. 3 tane erken gelen sarı kartımız var. Bu erken kartlar oyuncularının mücadele gücünü de düşüyor. İki oyuncuyu sarı kartları oldukları için değiştirdik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıyı değerlendiren Karaman, "Şansız bir topta maç 1-1 oldu. 88. dakikada rakip bir puana razıyken ayağımızdaki çok net bir pozisyondan golü yedik. Bu tarz pozisyonlarda futbolcuların bu hataları yapmaması gerekiyor. Taca atsan, vursan hiçbir şey olmayacak. Futbol hata oyunu, büyük bir hata yaptık ikinci yediğimiz golde. Buradan alacağımız 1 puanla kalan 3 maçta belki 1 galibiyet ve 1 beraberlik bize yetecekti ama şimdi 3 maçın ikisini kazanmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Çalışmaya devam edeceklerini belirten Karaman, şunları söyledi:

"Ankaragücü'nü ligde tutmak için hem rakiplerimizin alacağı skorları bekleyeceğiz hem de biz ligde kalacak galibiyetleri elde edeceğiz bundan başka yolumuz yok. Oyuncu arkadaşlar da bu bilinçte. Bu bilinçte olurken de bu tür hataları yapma lüksümüz yok."