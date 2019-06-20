Hikmet Karaman: Deniz Türüç hizmetini tamamladı

Geçen sezonu 10. Sırada tamamlayan Kayserispor’da teknik direktör Karaman, transferin gözde isimlerinden Deniz Türüç’ün Kayseri ile olan hizmetini mental açıdan tamamladığını söyledi. Tecrübeli teknik adam "Türk futbolunun hali ortada. Yaprak kımıldamıyor" ifadesini kullandı.

Karaman’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“13 oyuncumuzun sözleşmesi bitiyordu. 29’unda da başkanlık seçimi var. Kulüplerin ekonomisi çok önemli. Bakıyorsunuz Türk futbolunun hali ortada, transferde yaprak kımıldamıyor. Toplantılar oluyor, yayıncı kuruluş hakkında çıkan haberler var. İyi fikirlere ihtiyacımız var. Yeni yönetim gelene kadar biz de radikal adımlar atamıyoruz. Frene basmış durumdayız”

“Deniz Türüç Kayserispor ile olan hizmetini mental açıdan tamamladı”

“Deniz Türüç Kayserispor ile olan hizmetini mental açısından durdurmuş. Kendisiyle de konuşuyorum. Deniz Türüç Kayserispor için önemli bir oyuncu. Onu aslında göndermemeniz gerekiyor. Daha 1 saat önce konuştum. Hedefinde büyük takıma gitmek var. Oradan milli takımı daha kolay görüyor. Deniz çok iyi bir futbolcu. Tepki gelse ona o baş kaldırır. Farklı bir yapısı var. Baskılı ortamlarda başarılı olabilir. Yurt dışında da başarılı olabilir. Kırılgan bir oyuncu değil. Bizim de ekonomik olarak düşünmemiz lazım. Anadolu kulüpleri her sene en az 1 futbolcusunu satmalı. Transfer teklifleri de var”

“Umut Bulut’u çok seviyorum. Karakterli bir insan. Türkiye’de 150’den fazla gol atmış. Çok başarılı da oynuyor. Her yerde oynattım, hepsinde de görevini başarıyla yaptı.”

“Şenol Güneş’in gelmesiyle milli ruh geri geldi. Lucescu dönemi ve Şenol Güneş dönemi arasında siyahla beyaz kadar fark var. Fransa’yı yendik ama o galibiyet sonrası kritik yapmadık. İzlanda’ya yenilmemeliydik. Fransa maçında analizi iyi yapsaydık İzlanda’ya yenilmeyebilirdik”

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