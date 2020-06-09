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Spor

Hikmet Karaman futbolcularla toplantı yaptı

Süper Lig'de 25 puanla 15'inci sırada bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 27'nci haftasında kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

DHA09 Haziran 2020 Salı 13:55 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 13:55
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Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 26 haftalık bölümde 25 puan toplayan ve puan tablosunda 15'inci sırada yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'da sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti. 

Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat süren idmanda taktik bir çalışma yapıldı. Antrenman öncesi oyuncularıyla saha ortasında toplantı yapan Hikmet Karaman, Kasımpaşa ile sahalarında zor bir 90 dakika oynayacaklarını futbolculara aktardı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktiksel çalışmayla son buldu.

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