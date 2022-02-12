Hikmet Karaman: Hasarsız, skor almadan gitmek kolay değil

12 Şubat 2022 Cumartesi 22:06 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 22:06

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Hikmet Karaman, "Oynadığımız oyunu, bölümlerini, onu tartışabiliriz. Bence en önemli şey, içeride Hatay maçından sonra zorlu bir Fenerbahçe kupa maçı oynadık. 50 dakika 10 kişi oynadık. Fenerbahçe maçında kırmızı kart, Abdulkadir Parmak sakatlandı, Mane pozitif çıktı. 3 oyuncu kaybettik. 3 gün sonra Galatasaray maçına çıktık. Büyük kulüpler de kaldıramaz bunu. Hasarsız, skor almadan gitmek kolay değil. Emrah Başsan ısınırken sakatlandı bir de. Ne oldu? Kayseri'de bıraktığımız oyuncuları çağırdık. Gavranovic'i dışarıda beklettim mesela. Oyuna sokunca da bazı oyuncularda hastalığın ne kadar hasar bıraktığını görüyoruz. Thiam bir ter idmanıyla oynayamam, 4 gündür uyumuyorum dedi. Oyuncularım hazır olsa, hasta olmasaydı daha iyi bir futbol oynayabilir, 1'i 2 yapabilirdik." dedi.

Hikmet Karaman ayrıca, "Kendi oyunumuza bakıyorum. Yediğimiz gol olabilir, olmayabilir, son dakikalar. Galatasaray'ın durumuna bakarsanız, taraftar doldurmuş, önemli bir puan. Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını aramızda kritik edeceğiz. Nasıl daha iyi olabilir, oynayan oynamayan ne yaptı kendilerine bakacak." ifadelerini kullandı.