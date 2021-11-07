Hikmet Karaman: Her hafta 20 tane penaltı çalmaları lazım

7 Kasım 2021 Pazar 21:58 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 21:58

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"O ZAMAN HER HAFTA 20 PENALTI OLUR"

Son dakikalardaki penaltı kararına tepki gösteren Hikmet Karaman "Uzatma için 5 dakika gösterdi. Penaltı, 97. dakikada verilmiş. 5 dakika uzama. Oyuncu değişikliği için 50 saniye daha ekledi dedi 4. hakem. Tamam da, 97 oldu. Penaltı. O zaman şöyle bir soru soruyorum, Mete Kalkavan hocam VAR hakemi. Cüneyt hocam pozisyona çok yakın, 3-4 metre önünde, oyna dedi. Mete hocam VAR'a çağırdı. Ben geçen sene de Mete hocamızla buna benzer bir şey yaşadım. Son dakikadaki pozisyon penaltıysa, Süper Lig'de her hafta 20 tane penaltı çalmaları lazım. Kornerlerde, ikili mücadelelerde. Geçen sene de Kasımpaşa-Ankaragücü maçında bir penaltı, orada hakemdin Mete hocam. Fenerbahçe, Türkiye'nin en önemli takımı. Aynı dakikada penaltı bizim lehimize olsa Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır'ı VAR'a çağırır mıydı?" dedi.

"ÜÇ TÜRK OYUNCU BİZE KİLİT VURUYOR"

Hikmet Karaman ayrıca "Üç oyuncu Türk kararı, antrenörlere kilit vurmaktır. Oyuncuyu çıkaracağım ama o bölgede Türk oyuncu yok! Değişiklik yapmak için iki oyuncu çıkarmam lazım. Bütün meslektaşlarım bu konuda fikir belirtmeli. Anadolu kulüpleri bu işe hazır değil. Pozisyon için iyi yabancım var ama sokamıyorum." ifadelerini kullandı.