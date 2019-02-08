Hikmet Karaman ile Ersun Yanal selamlaşmadı
Son Dakika Haberleri.. Kayserispor - Fenerbahçe maçı öncesi Ersun Yanal ile Hikmet Karaman arasında soğuk rüzgarlar esti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman arasındaki soğuk rüzgarlar, 21. haftada oynanan maç öncesinde devam etti. Seremoni sonrasında iki teknik adamın birbiriyle selamlaşmadı.
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