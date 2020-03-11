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Spor

Hikmet Karaman: ''Liderle oynamak kolay değil''

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

11 Mart 2020 Çarşamba 22:45 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 22:45
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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Önemli bir fırsatı teptiklerini belirten Karaman, "Kolay değil, lig liderine karşı oynuyorsun. 2-1'i yakaladıktan sonra aslında devam ettirebilseydik.. 3-1 oyunun kırılma noktası oldu. Buna rağmen, bundan sonraki maçlar için özellikle güçlü bir takıma karşı hatalarımızı görme şansımız oldu. Burada alacağımız puan bizim için joker olacaktı, buna üzüldüm, jokerli gidebilirdik ama sıralamada bir şey değişmedi. Hatalarını gören ve üzerine koyan bir takımız, bunu da yapıyoruz. Bu hafta önemli bir maça çıkacağız, mağlup olduk, bitti, bu maçla ilgili daha fazla konuşmaya gerek yok" dedi.

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