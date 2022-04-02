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Spor

Hikmet Karaman: Mağlup olduk ve sorumlusu benim

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde evinde Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

2 Nisan 2022 Cumartesi 18:38 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 18:38
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Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Hikmet Karaman, "Bu iniş çıkışlar futbolda var. Galibiyet hasreti her takımda var. 5 maç, 7 maç olabiliyor. Vasat oynadık, taraftarımız haklı. İrfan'ın golü okey, olabilir. Diğer yediğimiz 3 golden en az 2'sini tutmalıydık. Kupada devam ediyoruz. Yorulduk, arayı iyi değerlendirmek istedik. Mağlup olduk ve sorumlusu benim. Ama ne yaptığımı iyi biliyorum. Kayserispor asla küme düşme potasına girmez! Bu tür şeylere inanmam! Okey, sorumlu benim!" dedi.

Hikmet Karaman, "Fenerbahçe maçı eleştirilmez, Konyaspor maçı eleştirilir, Alanyaspor maçı eleştirilir. Bunların analizini yapıyorum. Takım buradan yeniden ayağa kalkacak. Kim karakter gösterecek göreceğiz. Formül de daha çok çalışmak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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