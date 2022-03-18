Hikmet Karaman: Milli takım arasını iyi değerlendirip puanları almamız gerekir

IHA 18 Mart 2022 Cuma 22:54 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 22:54

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Karagümrük maçının ardından, "Bu şartlar altında daha iyi durabilirdik. Daha iyi mücadele edip pozisyon vermeyebilirdik." dedi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mağlubiyetin kendileri için iyi olmadığını vurgulayan Karaman, "Maçın başında şanssız bir gol yedik. Bize çarpan top auta çıkıyor diye düşünürken direğe vurup içeri düştü. İkinci gol de o kadar iyi yere gitti ki bireysel iyi bir vuruş seyrettik. Saha şartları karın yağdığı dönemde göz gözü görmedi. Saha ağırdı. 2-0'dan sonra oyunu domine etmek için şartların olması gerekiyor. Mağlubiyet bizim için iyi olmadı. Bir an önce kendimizi sağlama almak istiyoruz. Bunun altından kalkacak gücümüz var. Oyuncularımızla konuştuk. Evimizdeki ilk maçta galibiyetle seri galibiyetlerle ligde konum edinmek istiyoruz. Bu şartlar altında daha iyi durabilirdik. Daha iyi mücadele edip pozisyon vermeyebilirdik. Bu maçı unutup milli takım arasını iyi değerlendirip puanları almamız gerekir." şeklinde konuştu.