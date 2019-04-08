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Hikmet Karaman: Ne kadar puan varsa hepsine talibiz

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'de yollarına dikkatli bir şekilde devam etmek istediklerini belirterek, 'İlk hedefimiz ligin altıyla ilişkimizi tamamen kesmek.' dedi.

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Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Hikmet Karaman, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a karşı aldıkları 3 puanın önemine değindi.

Deplasmanda alınan 3 puanın her zaman çok önemli olduğunu vurgulayan Karaman, "Rakip, Sivasspor gibi güçlü bir takım olunca 3 puanın anlamı daha da iyi anlaşılıyor. Zira Sivasspor deplasmanda aldığı puanlarla çok dikkati çekmişti. İki takım açısından önemli bir karşılaşmaydı. Yenenin yukarılara gözünü dikeceği, yenilenin de alt sıralarla ilişkisinin olacağını düşündüğümüz bir maçtı. Takımımız Sivasspor maçında çok iyi bir performans ortaya koydu. Golleriyle, asistleriyle iyi maç çıkardı. Teknik heyet olarak oyuncularımı alkışlıyoruz. Asıl alkışlanması gereken taraftarımız. Deplasmanda olmamıza rağmen iyi bir taraftar topluğu bizi destekledi." değerlendirmesinde bulundu.

Bu hafta oynanan diğer maçların skorlarına göre kendileri açısından riskin devam ettiğini belirten Karaman, "Son derece dikkatli bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. İlk hedefimiz ligin altıyla ilişkimizi tamamen kesmek. Sondan 3. takıma 12 puanlık bir fark atmak. Ligin son 4 haftasına böyle girmek istiyoruz. O yüzden ne kadar puan varsa hepsine talibiz. Bunları almak için de mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son olarak MKE Ankaragücü ile yapacakları karşılaşmaya değinen Karaman, "Ankaragücü maçı kolay bir maç değil. Ankaragücü, Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti, iyi mücadele etti. Ankaragücü, benim eski kulübüm. Orada 3 kez görev yaptım. Onların da çok iyi bir taraftarı vardır. Hafta sonu burada çok güzel bir atmosferde, çok güzel bir maç oynanacak. Burada önemli olan şey, iyi mücadele. Centilmenlik içerisinde geçen bir maç olmasını diliyoruz." diye konuştu.

ANTRENMAN

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon hareketleriyle devam eden idmanda futbolcular, topla çalıştı.

Demir Grup Sivasspor deplasmanında 3 puanı 3 golle alan futbolcuların antrenmanda keyifli olduğu görüldü.

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