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Hikmet Karaman: Önümüzdeki maça odaklandık

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray maçını geride bıraktıklarını, bu hafta oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandıklarını söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayan Kayserispor'da, teknik direktör Hikmet Karaman, antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Karaman, sezon başından bu yana oyuncularının, sahada iyi bir karakter ortaya koyduğunu, Galatasaray karşısında 10 kişi kalmalarına rağmen mücadelelerinden ödün vermediklerini belirtti.

Bu hafta ligde konuk edecekleri Aytemiz Alanyaspor'un iyi futbol oynayan ciddi bir rakip olduğunu ifade eden Karaman, "Oynadığımız maçı geride bıraktık. Çünkü geçmişe dönmenin kimseye faydası yok. Önümüzdeki maçlarda neler yapabiliriz ona odaklanmamız lazım. Bunlardan ilki de Alanyaspor maçı. Dün Fenerbahçe karşısında çok iyi bir futbol ortaya koydular. Haklı bir galibiyet aldılar. Ciddi bir rakibimiz var." diye konuştu.

Her iki takım hocasının da kulüpleri ve oyuncuları yakından tanıdığını anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"Hem Sergen hoca hem ben iki takımı tanıyan hocalarız. Ben Alanyaspor'u çalıştırdım, Sergen hoca da Kayserispor'u. Ondan dolayı hocalar olarak hem oyuncuları yakından tanıyoruz hem de takımların oyun felsefelerini. Alanyaspor maçı çok iyi bir maç olacak. Rakibimiz güzel futbol oynayan iyi bir takım. Sergen hoca da çok başarılı. İç sahada oynayacağız. Eksiklerimiz olabilir. Zaten hep böyle devam ettik ama oyuncu arkadaşlarımız bu zamana kadar inanılmaz mücadele etti. Şehri temsil etme konusunda ortaya bir karakter koydular. Şu anda 36 puanda kaldık. Kayseri'nin plakası 38, biz bu haftalara geldiğimizde hep 'plakayı yazdıralım' diyorduk. Yani puan olarak son 5 hafta kala 38 puana ulaşmak en büyük hedefimizdi."

"Geldiğimiz yeri unutmadık"

Ligin tamamlanmasına 5 hafta kaldığını ve iyi bir fikstüre sahip olduklarını belirten Karaman, şunları söyledi:

"İlk önce Alanyaspor ile karşılaşacağız, ondan sonraki süreçte de Trabzonspor ve Akhisarspor ile deplasmanda, Kasımpaşa ve Erzurumspor ile içeride oynayacağız. Baktığımızda iyi bir fikstürümüz var. Bu fikstürü hem taraftarımızla hem de şehrimizle en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Şehrin bir bütün olarak takıma sahip çıkması lazım. Geldiğimiz yeri unutmadık. 12 puanla sondan ikinciydik ama şimdi buralara geldik. Oyuncularım müthiş mücadele etti. Bunun sonunda da hem ödüllendirilmeyi hem de alkışlanmayı hak ediyorlar."

Antrenman

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman sahasında kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yapan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

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