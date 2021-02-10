Hikmet Karaman resmen Ankaragücü'nde

AA 10 Şubat 2021 Çarşamba 12:59 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 12:59

MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Hikmet Karaman'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen ve kulüp başkanı Fatih Mert'in de katıldığı törende, Hikmet Karaman'ın sözleşmeye imza attığı belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman getirildi. 1,5 yıllık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Hikmet Karaman'ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz."