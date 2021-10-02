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Spor

Hikmet Karaman: Skordan değil ama oyundan memnunum

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maç sonu açıklamalarda bulundu.

2 Ekim 2021 Cumartesi 18:42 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 18:43
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Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

HİKMET KARAMAN'IN SÖZLERİ

Yediğimiz golün öncesi atakta olan ve hücum opsiyonunda fazla oyuncuyla giden, Fernandes'in sağ sol pas opsiyonu var, anahtar ve ara var, hepsi var. Pas opsiyonu olmasa da şut atsa tamam. Böyle atağa kalkınca neticelenecek. O şut bir döndü. Kalabalık olmamıza rağmen merkezde, şut ve gol oldu. Belki kaleci kalabalıktan topu görmedi.

1-1'i de bulmak müthiş. İkinci yarı penaltı yemek ağır. Normal yesen belki. Tüm hücumcularımı oyuna soktum. Orta sahasız oynadım. Çabuk geçişlerle rakip kaleye gitmek istedi. Var, birkaç pozisyon var. Pozisyonlar da verdik, normaldir.

90 dakikaya bakınca oyuncularım daha dikkatli olabilirdi son paslarda, son vuruşlarda. Son pasları doğru kullansak 2-2'yi yakalayacağız. Eksiklerimi kapatmaya çalışacağız. Skordan değil ama oyundan memnunum. Oyunda istek var. Sürekli gol arayan bir takım var.

Penaltıdan sonraki bölümü konuşmaya gerek yok. Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirip işimize bakacağız.

Abdülkadir hamlesi onlar da pozitif yansıdı. Ben de öyle hamle yok.

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