DHA 19 Aralık 2021 Pazar 19:29 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 19:29

SPOR Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Yukatel Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, açıklamalarda bulundu.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Zaman zaman 1 puan önemli. Bazen kötü oynadığınız zaman da maçı gol yemeden bitireceksiniz." ifadelerini kullandı.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "İlk 15 dakikaya iyi başladık. Ondan sonra çok pas hatası yaptık. Oyunun kontrolünü rakibe verdik. O da takımımızın sahadaki duruşunu bozdu. İlk devreyi böyle bitirdik. İkinci yarıda karşılıklı ataklar var. İkinci yarı rakibin kurtardığı 2-3 pozisyon vardı. Bir de Lung'un kurtardığı pozisyon vardı. Zaman zaman 1 puan önemli. Bazen kötü oynadığınız zaman da maçı gol yemeden bitireceksiniz. Hedeflediğimiz puanları alacağımız 2 maçımız var." ifadelerini kullandı.