İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligin ilk iki haftasında kaybettikleri puanları Galatasaray karşısında telafi etmeye çalışacaklarını söyledi.

Kayserispor, Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Cuma günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı.

Teknik direktör Hikmet Karaman, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde iki haftayı geride bıraktıklarını, bu maçlar sonunda 6 puana çok yaklaştıklarını fakat 1 puanda kaldıklarını belirtti.

Galatasaray'ın Konyaspor karşısında aldığı sonucun yanıltıcı olabileceğini ifade eden Karaman, "Galatasaray-Konyaspor maçının 1-1 bitmesi aldatıcı olmasın. Müsabakanın gole kadar olan bölümünde Galatasaray takımının topa nasıl sahip olduğunu, nasıl pas yaptığını, oyunu nasıl kontrol ettiğini gördük ama futbolda 1-0 yeterli olmuyor. Konyaspor da iyi mücadelesinin karşılığını son dakikada da olsa 1 puanla aldı." dedi.

"Çok yeni bir takım olduk"

Bu hafta yeni transferler gerçekleştirdiklerini ve bu oyuncuların ikisinin antrenmanlara çıkmaya başladığını dile getiren Karaman, "Fiziksel durumlarının nerede olduğunu antrenmanlarda göreceğiz. Onlardan nasıl faydalanabiliriz, bakacağız. Galatasaray karşılaşması sahamızda oynayacağımız ikinci maç olacak. Ligdeki iç saha ve dış saha oyunlarını da göze alarak matematiksel olarak puanımızın daha yukarılarda olması gerekiyor." diye konuştu.

Galatasaray karşılaşmasının ardından milli maçlar nedeniyle lige ara verileceğini hatırlatan deneyimli teknik adam, bu sürecin kendileri gibi yeni kurulan takımlar için önemli bir fırsat olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Gönül ister ki hazırlık kampına takımlar yüzde 90 tam gitsin, lig başladığında da yüzde 70 hazır bir takım olsun. Gerçekten çok yeni bir takım olduk. İlk iki maçta 7-8 yeni oyuncuyla oynadık, bu bir süreç meselesi. Hemen her şey yerine oturmuyor. Bir süre geçmesi lazım. Biz yeni bir takımı oluşturmaya, sahada da daha derli toplu, skoru alacak şekilde oynayan bir ekip olmaya çalışıyoruz. Lige verilecek ara bize çok iyi gelecek. Transfer dönemi devam ettiğinde böyle aralar yeni transfer yapan takımlara veya sakat oyuncusu olan ekiplere de faydalı oluyor. Genel manada uzun araların takımların ritmini düşürdüğü kanaatindeyim."

Gazetecilerin, "Takıma katılan oyunculardan sonra Kayserispor için transfer bitti diyebilir miyiz?" sorusuna Karaman, "Futbolda transfer bitmez çünkü sakatlık ve aniden takımdan ayrılan oluyor. Bunun yerini doldurmak zorunda kalıyorsunuz." ifadelerini kulandı.

Antrenman

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yapan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

(AA)