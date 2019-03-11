18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4461
  • 6,1216
  • 226.381
  • 100.850
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hikmet Karaman'dan Rize'de yaşanan olaylara tepki

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da hazırlıklara başlandı. Hikmet Karaman antrenman öncesi basın mensuplarına bir dizi açıklamada bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 kaybeden İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, ara vermeden bu maçın hazırlıklarına start verdi. Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular salonda kondisyon çalıştı. Diğer futbolcular ise, yarı sahada ısınma, topla yürüme, savunma ve hücum antrenmanı yaptı. Sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Bilal Başaçıkoğlu ve Bernard Mensah antrenmanda yer almadı. Beşiktaş maçında köprücük kemiği çıkan Bernard Mensah antrenmanı kenardan izledi.

"KAYBETTİĞİN ZAMAN KAZANANI TEBRİK EDECEKSİN"

Antrenman öncesi açıklama yapan teknik direktör Hikmet Karaman, 3-0 yenildikleri Çaykur Rizespor maçına değinerek, "Maçtan önce kaldığımız otele gelen, olayları çok iyi bilen, beni çok iyi tanıyan her şeyin farkında olan sağduyulu insanlar var. Bunların hatırına hiçbir şey söylemeyeceğim. Kaybettiğin zaman kazananı tebrik edeceksin. Biz kendi işimize bakacağız. Başarılı ve iyi oynayanı tebrik edeceğiz. Futbol centilmenliği ve kuralları olan bir oyundur. Biz oynadığımız karşılaşmada başarılı olan sporcuların hepsini tebrik ediyoruz" dedi.

"BİZİM SAHİP OLMAMIZ GEREKEN PUANLAR VAR"

Lider Medipol Başakşehir maçına konsantre olmaları gerektiğini kaydeden Karaman, "Sadece bizim açımızdan değil, diğer kulüpleri de ilgilidir. Türkiye'de bir yapı var. Bu yapıyı iyi bilmemiz gerekiyor. Şampiyonluğa giden takımlar birbirleriyle yarış halindeyken mutlaka bu takım nasıl çelme yiyecek gibi hesaplara giriyorlar. Hiç kimse bizim düşmanımız değildir. Bizim sahip olmamız gereken puanlar var. Oynadığımız maçın analizini yapıp eksilerimiz doğrularımızı geliştirip hafta sonu oynayacağımız Medipol Başakşehir maçına konsantre olacağız" diye konuştu.

"BAŞARILI GİDEN SÜREÇLERİ VAR"

Deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman, kadro darlığını da işaret ederek 14 kişi ile mücadele ettiklerini söyledi. Karaman, şunları söyledi:

"Bu haftaki rakibimiz 4 senedir ligin şampiyonluğunu kovalayan bir takım. Deneyimli oyunculardan kurulu bir ekip var. Başarılı giden bir süreçleri var. Sende bunu alkışlayacaksın. Biz 14 kişi ile mücadele ediyoruz. Oyuncularımı bir kere kutluyorum. Mücadele ediyorlar ama zaman zaman da hatalar yapabiliyorlar. Geçen hafta Mensah ve Chery'siz puan aldık. Son maçımızdan önce Chery, doğru düzgün antrenman yapmadan çıktı. Bazı pozisyonlarda zorluk çekmemize rağmen giren ve çıkan görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan 14 kişilik savaşçı bir gurubumuz var. Biz geldiğimizden beri bunlarla devam ettiriyoruz."

(DHA)

Nabi hoca´nın efelere eşlik ettiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CHP, 'Arslan disipline sevk edildi' ifadesini sehven geçmiş

CHP, 'Arslan disipline sevk edildi' ifadesini sehven geçmiş

Türkiye Belçika'ya nota verdi

Türkiye Belçika'ya nota verdi

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi

'Türkiye’de sanata alan açılmadığına ilişkin laflar safsatadır'

'Türkiye’de sanata alan açılmadığına ilişkin laflar safsatadır'

CHP zihniyeti, 'Fatiha Suresi' saygısızlığını sergiledi

CHP zihniyeti, 'Fatiha Suresi' saygısızlığını sergiledi

İran'dan Türkiye hamlesi

İran'dan Türkiye hamlesi

'Türkiye gibi komşumuz olduğu için şanslıyız'

'Türkiye gibi komşumuz olduğu için şanslıyız'

'Türkiye iyi bir dost'

'Türkiye iyi bir dost'
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan Twitter paylaşımı: Bozulmasın o güzel gözler

Başkan Erdoğan´dan Twitter paylaşımı: Bozulmasın o güzel gözler

Geleceği şekillendirecek teknolojiler

Geleceği şekillendirecek teknolojiler

Beklenen hat yarın açılıyor

Beklenen hat yarın açılıyor

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu nasıl olurdu?

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu nasıl olurdu?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA