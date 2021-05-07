İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Mayıs 2021 Cuma / 25 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2802
  • EURO
    10,0164
  • ALTIN
    482.936
  • BIST100
    1427.73
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hıncal Uluç: Derbide favorim Galatasaray
Spor

Hıncal Uluç: Derbide favorim Galatasaray

Tecrübeli gazeteci ve yorumcu Hıncal Uluç Süper Lig'in 40'ıncı haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Uluç favorisinin Galatasaray olduğunu söyledi.

07 Mayıs 2021 Cuma 00:38 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 00:38
ABONE OL

Hıncal Uluç, Süper Lig'in 40. haftasındaki kritik Galatasaray - Beşiktaş öncesinde görüşlerini A Spor'da paylaştı ve sarı-kırmızılı ekibi favori gördüğünü söyledi.

Fatih Terim'in son haftalarda doğru hamleler yaptığını söyleyen Uluç, "Galatasaray bu kadronun hakkını veremedi ama son haftalarda Fatih Terim oldukça başarılı bir yönetim gösteriyor. Hem sahaya çıkardığı 11'i doğru seçiyor, hem de oyuna mudahaleleri gayet yerinde, haklı. Biraz geciktiği tartışılabilir ama o da tartışılabilir sadece. Sene başından beni bu Fatih Terim olsaydı, şu anda şampiyonlu tartışmıyorduk." dedi.

Galatasaray'ın daha iyi durumda olduğunu söyleyen deneyimli gazeteci, "Hiçbir Fenerbahçeli ne koşulda olursa olsun Galatasaray'ın kazanmasını istemez, tam tersi için de aynısı geçerli. Fenerbahçeliler derbide Beşiktaş'ı tutar çünkü Galatasaray'ın yenilmesinden mutlu olur. Gerek kadro olarak, gerekse son haftalardaki gelişmelere bakarak benim favorim Galatasaray. Ortada, derbi, belli olmaz falan da demiyorum. Benim favorim Galatasaray demek, Galatasaray kazanacak demek değil, haftaya Galatasaray kaybederse niye kaybettiğini de konuşuruz." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.