Hıncal Uluç hayatını kaybetti

Uzun süredir yoğun bakımda olan gazeteci ve yorumcu Hıncal Uluç, 83 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Sağlık sorunları sebebiyle 8 Temmuz'da yoğun bakıma alınan ve sonrasında taburcu edilmesine karşın yeniden yoğun bakıma alınan Hıncal Uluç, 1 aydan fazla süredir hastanede gözetim altındaydı. Faik Çetiner, Hıncal Uluç'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

HINCAL ULUÇ: 1967'DEN BUGÜNE GAZETECİ

1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç; Türk gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusudur. Uluç, son olarak Sabah gazetesinde köşe yazıları yazıyordu.

Ayrıca A Spor'da yayımlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında spor yorumculuğu da yapmaktadır. Ünlü isim, baba tarafından Ubıh asıllı Anne tarafından ise dedesi Kilislidir. Ayrıca anneannesi Rumeli (Arnavut, Boşnak) göçmenidir.

Uluç'un subay olan babası Fuat Uluç'un, II. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görevli olması sebebiyle, ünlü gazeteci üç yaşına dek anneanne ve teyzesi tarafından büyütülmüştür. Hıncal Uluç'un babası Çaldıran'a tayin olduğunda ise ailesi yeniden bir araya gelmiştir.

1952 yılında Antakya'da ortaokula başlayan isim geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesinde bitirmiştir. 1980 yılına dek Ankara'da kalan Uluç, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine yazılmış, bir sömestr sonunda yeniden Ankara'ya dönüş yapmıştır. Ankara'ya dönmesinin ardından diğer sene Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanmıştır.

Askerden döndüğü 1967 yılında, eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başlayan isim, 1980 senesinde ise Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkarmak üzere İstanbul'a gelmiştir ve Zafer Mutlu'nun daveti ile 1990 senesinde Sabah gazetesinde yazılar yazmaya başladı.