Hindistanlı futbolcu Gourav Mukhi 28 yaşında çıktı
16 yaşında olduğu iddia edilen Hindistanlı futbolcu Gourav Mukhi'nin 28 yaşında olduğu ortaya çıktı.
Hindistanlı futbolcu Gourav Mukhi'nin 16 yaşında olduğu iddia edilmişti. Ancak gerçek kısa zaman sonra ortaya çıktı. Mukhi'nin 28 yaşında olduğu ortaya çıkınca Hintli futbolcuya tarihi ceza kesildi. Hindistan Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Jamshedpur FC'de forma giyen oyuncunun lisansını 6 aylık süreyle askıya aldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.