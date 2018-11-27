Hindistanlı futbolcu Gourav Mukhi 28 yaşında çıktı

Hindistanlı futbolcu Gourav Mukhi'nin 16 yaşında olduğu iddia edilmişti. Ancak gerçek kısa zaman sonra ortaya çıktı. Mukhi'nin 28 yaşında olduğu ortaya çıkınca Hintli futbolcuya tarihi ceza kesildi. Hindistan Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Jamshedpur FC'de forma giyen oyuncunun lisansını 6 aylık süreyle askıya aldı.