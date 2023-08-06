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Spor

Hirfanlı Baraj Gölü Optimist Yelken Yarışları sona erdi

Türkiye Yelken Federasyonu ve Kırşehir Valiliği tarafından organize edilen optimist yarışları sona erdi.

6 Ağustos 2023 Pazar 20:15 - Güncelleme:
Hirfanlı Baraj Gölü Optimist Yelken Yarışları sona erdi
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Kırşehir'de düzenlenen Hirfanlı Baraj Gölü Optimist Yelken Yarışları tamamlandı.

İstanbul, Antalya, Mersin, İskenderun, Denizli, Trabzon ve Isparta'dan 9 kulüpten 100'e yakın sporcu Savcılı plajı, Hirfanlı parkurunda mücadele etti.

Final yarışlarının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, organizasyonda emekleri ve katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Farklı illerden gelen sporcu, antrenör ve ailelerle 3 gün süren organizasyonun tamamlandığını aktaran Buhara, "Biz burada gençlerimize güzel bir aktivite alanı hazırladık. Gelecek yıllarda daha organize ve çok katılımlı programları icra edeceğiz. Burası Yelken Federasyonumuzun da çok beğendiği bir bölge oldu. Özellikle rüzgar sörfü ve rüzgar paraşütü gibi dallarda da bazı organizasyonlar yapılabileceğini değerlendirdik. İlimizde kulüpler kurmayı da arzu ediyoruz. Çocuklarımızı yetiştirerek gelecek sene bizim sporcularımızın da yarıştığı bir etkinlik olacağını ümit ediyoruz." dedi.

Optimist Genel, Optimist Kızlar, Optimist Junior Genel ve Optimist Junior Kızlar, kategorilerinde başarılı olan sporcular, ödüllerini Vali Buhara, İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin ile protokol üyelerinden aldı.

Yarışların son gününde Kırşehir Gençlik Merkezi müzik ekipleri ve sanatçı Cemre Özdal, gençlerin sevdikleri eserleri seslendirdi.

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