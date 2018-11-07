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Hırsıyla dikkat çeken İslam Slimani, dünkü idmanda yıldızlaştı

Sezon başında 11’deki yerine garanti gözüyle bakan Slimani, durumun böyle olmadığını anladı. Çok daha hırslı bir şekilde çalışan Cezayirli, dünkü antrenmanda yıldızlaştı.

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Cezayirli futbolcu sezon başında büyük umutlarla transfer edildi. Geldiğinde, bu sezon Fenerbahçe’nin 1 numaralı forveti olacağından kimsenin şüphesi yoktu. Ancak Slimani, gösterdiği etkisiz performansın ardından bu konumunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Michael Frey ve Roberto Soldado’nun her geçen hafta formlarını yükseltmesi, forvet rekabetini kızıştırdı. 11’deki yerinin garanti olmadığını anlayan Slimani’yi hırs bastı. Cezası nedeniyle Galatasaray maçında görev yapamayan Cezayirli golcü, dünkü antrenmanda yıldızlaştı.

Soldado elendi!

Tecrübeli oyuncu, hücum organizasyonu çalışmaları ve çift kale maçta attığı gollerle formasını geri almak istediğini gösterdi. Soldado, UEFA listesinde olmadığı için Anderlecht karşısında, cezası nedeniyle de Alanya maçında görev yapamayacağı için rekbatte şimdilik elendi! Ancak Slimani’nin, ilk 11 için Michael Frey’i geçmesi gerekecek. Koeman’ı kadro seçiminde en çok forvet bölgesi zorlayacak.

(Fanatik)

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