Spor

Hırvatistan bu maçı konuşuyor! ''Fenerbahçe'yi alt ettiler''

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen Fenerbahçe, Hırvat basınında da gündeme oturdu. İşte atılan manşetler...

25 Eylül 2025 Perşembe 08:31
Hırvatistan bu maçı konuşuyor! ''Fenerbahçe'yi alt ettiler''
ABONE OL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 3-1 kaybettiği Dinamo Zagreb maçı, Hırvatistan basınında geniş yankı buldu.

Hırvat basını 3-1 sona eren Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını böyle gördü:

Sportnet: Dinamo, Avrupa'da harika bir başlangıç yaptı. Avrupa Ligi'nin ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etti ve mükemmel bir oyun sergileyerek 3-1'lik skorla tamamen hak edilmiş bir galibiyete imza attı.

HNS: Dinamo, UEFA Avrupa Ligi'nin açılış maçında Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyeti kutluyor.

Telesport: Dinamo'nun haklı galibiyeti. Çılgın bir performans sergilemediler ancak kendilerine hiçbir şey yapamayan bir rakibi tamamen alt ettiler.

Gol: Mavi-beyazlıların Avrupa havası: Dinamo, Fenerbahçe'yi ezdi ve büyük şeylerin sinyalini verdi.

