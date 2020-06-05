Hırvatistan Ligi yeniden başlıyor

05 Haziran 2020 Cuma 19:13 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 19:13

Avrupa ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirdikleri kısıtlamaları kaldırmaya devam ediyor.

HIRVATİSTAN'DA FUTBOL LİGİ YENİDEN BAŞLIYOR

Hırvatistan'da mart sonunda askıya alınan 1. Futbol Ligi, bu akşam oynanacak Hajduk Split-İnter Zapresic maçıyla yeniden başlayacak.



Hırvatistan'da kupa maçları, geçen hafta sonu kaldığı yerden yeniden başlamıştı.

Sırbistan'da salgın nedeniyle kurulan kriz masası, açık alanda yapılacak etkinliklerde uygulanan azami 1000 kişilik katılım kısıtlamasını kaldırırken, kapalı alanlardaki kısıtlamayı da 100 kişiden 500 kişiye çıkardı.

Hem açık hem de kapalı alanlardaki etkinliklerde en az 1 metrelik sosyal mesafe kuralı ise uygulanmaya devam edecek.

Kriz masası, test sonuçları pozitif çıkan ancak herhangi bir hastalık belirtisi bulunmayan kişilerin, 14 gün boyunca kendi evlerinde karantinada kalacağını ve hastaneye yatırılmalarına artık gerek olmadığını açıkladı.