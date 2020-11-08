İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Kasım 2020 Pazar / 22 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5205
  • EURO
    10,1435
  • ALTIN
    534.824
  • BIST100
    1191.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hırvatistan, Türkiye maçı öncesi kadrosunu genişletti
Spor

Hırvatistan, Türkiye maçı öncesi kadrosunu genişletti

A Milli Takım'ın 11 Kasım Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynayacağı hazırlık maçında konuk edeceği Hırvatistan'da 5 isim daha kadroya dahil edildi.

DHA08 Kasım 2020 Pazar 14:19 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 14:19
ABONE OL

Daha önce 23 kişilik aday kadroyu açıklayan Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, rezerv oyuncuları da İstanbul'a çağırdı. Dalic, açıkladığı aday kadro için yedekte tuttuğu 5 oyuncuyu da kadroya dahil etti. Bu kararın ardından, kaleci Lovre Kalinic (Aston Villa), defans oyuncuları Marin Pongracic (Wolfsburg), Josip Juranovic (Legia Varşova), orta saha Toma Basic (Bordeaux) ve hücum oyuncusu Antonio Colak (PAOK) İstanbul'a gelecek.

ANDREJ KRAMARİC, HIRVATİSTAN'IN KASIM AYI MAÇLARINDA YOK

Öte yandan, Hırvatistan'ın önemli isimlerinden biri olan Andrej Kramaric, ülkesinin Kasım ayında oynayacağı karşılaşmalarda görev alamayacak. Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından iki haftadır antrenman yapamadan Kramaric, bunun yanında adductor kasındaki problem nedeniyle Hırvatistan'ın Kasım ayında Türkiye, İsveç ve Portekiz ile oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.