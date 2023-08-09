Hırvat basınında yer alan habere göre; Hırvat ekibi Dinamo Zagreb yetkilileri, Dominik Livakovic'in sözleşmesinde bulunan '10 milyon euro'ya serbest kalır' maddesine karşı uzlaşmaz tutumlarını bıraktılar ve Fenerbahçe'nin yaptığı 9 milyon euroluk teklifini kabul etti.

Livakovic'in Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları olan AEK maçlarının ardından Fenerbahçe'ye transfer olacağı belirtildi.

YARIŞI FENERBAHÇE KAZANDI

Haberde; Livakovic için Fenerbahçe'nin yanı sıra Sevilla ve Villareal'in de devrede olduğu ancak bu yarışı Fenerbahçe'nin kazandığı ifade edildi.

DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Dominik Livakovic kimdir? Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.