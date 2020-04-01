01 Nisan 2020 Çarşamba 18:48 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 18:56

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sporu da ciddi şekilde etkilemiş durumda. Futbol, basketbol gibi branşlardaki neredeyse tüm müsabakalar ertelenirken ülke federasyonları da radikal kararlar almak zorunda kaldı. Bunun son örneği ise Hırvatistan’da yaşandı.

Hırvatistan Basketbol Federasyonu yaptığı açıklamada sezonun iptal edildiğini ve bu sezon herhangi bir takımın şampiyon ilan edilmeyeceğini açıkladı.

Ayrıca takımların bu yılı boş geçireceği ve salgının etkisini yitirmesinin ardından gelecek sezon için çalışmalara başlanacağı belirtildi.