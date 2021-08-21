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Spor

HJK Helsinki-Fenerbahçe maçına Slovak hakem

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak HJK Helsinki-Fenerbahçe maçını, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

AA21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:32 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:32
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı play-off turu rövanşını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Helsinki Futbol Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Peter Kralovic yapacak.

Sarı-lacivertli takım, HJK Helsinki ile İstanbul'da oynadığı ilk maçı genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 kazanmıştı.

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