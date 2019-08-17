23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5848
  • 6,2105
  • 270.76
  • 95734.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hocası Çağlar'ı göklere çıkardı

Leicester City Teknik Direktörü Bredan Rodgers, Milli futbolcu Çağlar Söyüncü hakkında konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Premier Lig ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, geçen hafta Wolverhampton karşısında ilk 11 başlayan ve etkileyici bir performans ortaya koyan Çağlar Söyüncü hakkında konuştu.
 
Türk stoper için övgü dolu sözler söyleyen Rodgers, ''Çağlar, çok iyi bir ilk maç çıkarttı. Burada olduğum süre boyunca onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gördüm. İlk yılında buraya alıştı. Önünde Evans, Maguire ve Morgan gibi önemli oyuncular vardı. Ancak antrenmanlarda çok istekliydi ve zamanın kendisine geleceğini biliyordu. Geçen hafta da mükemmel oynadı.'' diye konuştu.
 
''MODERN SAVUNMANIN ÖRNEKLERİ ONDA''
 
Tecrübeli teknik adam, ''Çok iyi savunuyor ve çok agresif. Modern savunmanın örneklerini gösteriyor. Topla arası çok iyi ve oyunu gayet iyi okuyor. Ayrıca daha genç bir oyuncu ve kendini daha çok geliştirecek.'' dedi.

Çanakkale´de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan '17 Ağustos' mesajı

Başkan Erdoğan'dan '17 Ağustos' mesajı

Sudan'da kriz bitti, imzalar atıldı

Sudan'da kriz bitti, imzalar atıldı

Kahreden ölüm! Lokum yerken, canından oldu

Kahreden ölüm! Lokum yerken, canından oldu

9 FETÖ üyesi yurt dışına kaçarken yakalandı

9 FETÖ üyesi yurt dışına kaçarken yakalandı

Hayrete düşüren olay! Oğlunu 'Cennete gitsin' deyip, gölete attı

Hayrete düşüren olay! Oğlunu 'Cennete gitsin' deyip, gölete attı

'Hafter-MOSSAD irtibatı sürpriz değil'

'Hafter-MOSSAD irtibatı sürpriz değil'

'Zulmün karşısında duran Cumhurbaşkanı olduğu için burayı tercih ettim'

'Zulmün karşısında duran Cumhurbaşkanı olduğu için burayı tercih ettim'

Isparta'daki dehşette yeni detay: Ölü gibi davranarak kurtulmuş

Isparta'daki dehşette yeni detay: Ölü gibi davranarak kurtulmuş
 

POPÜLER HABERLER

Sağanak sonra ilginç görüntü! Dışarı deniz botuyla çıktı

Sağanak sonra ilginç görüntü! Dışarı deniz botuyla çıktı

Dünyanın gözü üzerinde! Grönland neden bu kadar önemli?

Dünyanın gözü üzerinde! Grönland neden bu kadar önemli?

Emekliye 6 bin 62 lira destek

Emekliye 6 bin 62 lira destek

İstanbul'da şiddetli yağış...

İstanbul'da şiddetli yağış...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA