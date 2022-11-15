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Spor

Hocasını geçti! Okan Buruk, Fatih Terim'i geride bıraktı

Galatasaray2ın teknik direktörü Okan Buruk 13 maçlık periyotta yakaladığı puan ortalaması ile birlikte, eski hocası Fatih Terim'in son 4 sezonda yakaladığı puan ortalamasını geçerek efsane ismi geride bıraktı.

Takvim15 Kasım 2022 Salı 11:19 - Güncelleme:
Hocasını geçti! Okan Buruk, Fatih Terim'i geride bıraktı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 13 haftalık döneminde 27 puan topladı. Takvim'de yer alan habere göre, Buruk, Fatih Terim'in son 4 sezondaki 13 haftalık performansı baz alındığında 'efsane' teknik adamı puan olarak geride bırakmayı başardı..

2018-19 sezonunun ilk 13 haftalık döneminde Terim, Galatasaray'ın başında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı. Terimli Galatasaray söz konusu sezonun 13 haftasında 24 puan topladı. 2019-20 sezonunda ise deneyimli teknik adam Galatasaray'ın başındaki ilk 13 maçında 20 puan elde etti. Buruk, Terim'i 2019-20 sezonunda 7 puan fark ile geride bıraktı. 2020-21 sezonunda da Galatasaray ilk 13 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Aslan, 26 puan toplarken takımın başında hatırlanacağı üzere yine Fatih Terim vardı. Ve Fatih Terim'in Galatasaray'daki son sezonu olan 2021-22 sezonunda ise Sarı-Kırmızılılar, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 21 puan toplayabildi.

2.08 PUAN ORTALAMASI

Okan Buruk, ilk 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 27 puan toplayan Okan Buruk 2.08 puan ortalaması tutturdu. Galatasaray 23 gol atarken kalesinde 10 gol gördü..

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