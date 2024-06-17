Hojbjerg'in geleceği netleşiyor! Menajeri transfer için konuştu

Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur forması giyen Pierre-Emile Hojbjerg'in ismi bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

Yıldız oyuncunun menajeri, oyuncusunun transfer durumuyla ilgili Fabrizio Romano'ya konuştu.

'AMACI VE PROJESİ OLAN BİR KULÜBÜN PARÇASI OLACAK'

Gelecek sezon Hojbjerg'in transfer durumuyla ilgili konuşan Puccinelli, "Onun gibi bir oyuncu kesinlikle büyük amaçları ve projeleri olan bir kulübün parçası olacaktır çünkü Hojbjerg sadece güçlü bir oyuncu değil, aynı zamanda her yıl önemli şeyler için savaşmak üzere yaratılmış bir karaktere sahip... Zamanında Conte ve Mourinho gibi teknik direktörlerle çalıştığında harika sezonlar geçirerek bunu kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Puccinelli, "Hojbjerg'in gitmek istediği bir kulüp var mı?" sorusunu cevaplayarak, "Bana her yıl sezon sonunda kupa hayali kurduğunu ve boş yere oynamayı sevmediğini söylüyor. Onun zihniyeti bu, misyonu bu" dedi.

'ALDIĞIMIZ TEKLİFLER VAR'

Puccinelli, 'Yıldız oyuncu için size teklif geldi mi?' sorusuna ise, "Şimdiden aldığımız tekliflerin üzerine çalışıyorum. EURO 2024 sonrasında oturup tüm olasılıkları analiz edeceğiz.' sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

28 yaşındaki yıldız futbolcu, geride kalan sezonda Tottenham'da 39 maçta süre buldu.