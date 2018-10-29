Hollanda basını Cocu'nun işine son verilişini konuşuyor

Geldiği günden beri kötü performansı devam eden ve dün Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Cocu'nun görevine son verildi. Bu ayrılık tecrübeli teknik adamın ülkesi Hollanda'da da gündeme oturdu.

Football-oranje: Yazın PSV'den ayrılıp Fenerbahçe'nin başına geçen Cocu'nun sonu felaket oldu. Ankaragücü'ne 3-1 yenilip bir başka yenilgi daha alan Cocu kulübü tarafından kovuldu.

Telegraaf: Kendi stadında Ankaragücü'ne utanç verici bir şekilde yenilen Cocu maçın hemen ardından kovuldu.

Sportnieuws: Fenerbahçe tekrar kaybeden ve küme düşme hattının bir puan üzerinde olan Cocu resmen kovuldu. Cocu bugüne kadar birçok kez kötü durumda kaldı fakat yurtdışındaki ilk macerası kovulmayla son buldu.

Voetbalprimeur: Cocu, Ankaragücü'ne 3-1 yenildiği maçın hemen ardından bavullarını toplamak zorunda kaldı.

Fc Update: Haziran ayında teknik direktör mezarlığı olarak bilinen Fenerbahçe'nin başına geçen Cocu kötü gidişatın ardından kovuldu.

(Skorer)