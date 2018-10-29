Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hollanda basını Cocu'nun işine son verilişini konuşuyor

Dün akşam Ankaragücü maçının ardından işine son verilen Cocu, Hollanda basınında manşet oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geldiği günden beri kötü performansı devam eden ve dün Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Cocu'nun görevine son verildi. Bu ayrılık tecrübeli teknik adamın ülkesi Hollanda'da da gündeme oturdu. 

Football-oranje: Yazın PSV'den ayrılıp Fenerbahçe'nin başına geçen Cocu'nun sonu felaket oldu. Ankaragücü'ne 3-1 yenilip bir başka yenilgi daha alan Cocu kulübü tarafından kovuldu. 

Telegraaf: Kendi stadında Ankaragücü'ne utanç verici bir şekilde yenilen Cocu maçın hemen ardından kovuldu.

Sportnieuws: Fenerbahçe tekrar kaybeden ve küme düşme hattının bir puan üzerinde olan Cocu resmen kovuldu. Cocu bugüne kadar birçok kez kötü durumda kaldı fakat yurtdışındaki ilk macerası kovulmayla son buldu.

Voetbalprimeur: Cocu, Ankaragücü'ne 3-1 yenildiği maçın hemen ardından bavullarını toplamak zorunda kaldı. 

Fc Update: Haziran ayında teknik direktör mezarlığı olarak bilinen Fenerbahçe'nin başına geçen Cocu kötü gidişatın ardından kovuldu.

(Skorer)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suudi Başkonsolosluğu´na ait araçların oto yıkamacıdaki görüntüleri

Suudi Başkonsolosluğu´na ait araçların oto yıkamacıdaki görüntüleri

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA