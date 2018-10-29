Hollanda basını Cocu'nun işine son verilişini konuşuyor
Dün akşam Ankaragücü maçının ardından işine son verilen Cocu, Hollanda basınında manşet oldu.
Geldiği günden beri kötü performansı devam eden ve dün Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Cocu'nun görevine son verildi. Bu ayrılık tecrübeli teknik adamın ülkesi Hollanda'da da gündeme oturdu.
Football-oranje: Yazın PSV'den ayrılıp Fenerbahçe'nin başına geçen Cocu'nun sonu felaket oldu. Ankaragücü'ne 3-1 yenilip bir başka yenilgi daha alan Cocu kulübü tarafından kovuldu.
Telegraaf: Kendi stadında Ankaragücü'ne utanç verici bir şekilde yenilen Cocu maçın hemen ardından kovuldu.
Sportnieuws: Fenerbahçe tekrar kaybeden ve küme düşme hattının bir puan üzerinde olan Cocu resmen kovuldu. Cocu bugüne kadar birçok kez kötü durumda kaldı fakat yurtdışındaki ilk macerası kovulmayla son buldu.
Voetbalprimeur: Cocu, Ankaragücü'ne 3-1 yenildiği maçın hemen ardından bavullarını toplamak zorunda kaldı.
Fc Update: Haziran ayında teknik direktör mezarlığı olarak bilinen Fenerbahçe'nin başına geçen Cocu kötü gidişatın ardından kovuldu.
(Skorer)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.