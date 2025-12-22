İSTANBUL 12°C / 9°C
Spor

Hollanda basını duyurdu! Fenerbahçe, Joey Veerman transferini bitiriyor

Fenerbahçe, PSV forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Joey Veerman transferini bitirmeye hazırlanıyor. Hollanda basını transferin bu hafta tamamlanabileceğini öne sürdü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Aralık 2025 Pazartesi 14:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe, bir süredir gündemde olan Joey Veerman transferini bu hafta noktalayabilir.

Hollanda'dan Rik Elfrink'in haberine göre, Joey Veerman, PSV'den ayrılmak ve Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor. 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin bu hafta tamamlanabileceği belirtildi.

PSV Eindhoven forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Veerman, 8 gol attı ve 8 asist yaptı.

ROMANO DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Joey Veerman'ın transferi için anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

Fabrizio Romano'un aktardığı haberde; sarı-lacivertlilerin 20 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli karşılığında PSV ile anlaşmaya vardığı ifade edilmişti.

Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu ile de kişisel şartlarda anlaştığı, yönetici Ertan Torunoğulları'nın Hollanda'da bu transfer için resmi imzalara atacağı da belirtilmişti.

