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Hollanda basını Fenerbahçe'yi konuşuyor

Sezon içinde iki Hollandalı teknik adamı gönderen Fenerbahçe’nin ilk yarıyı düşme hattında tamamlaması, ülkenin spor kamuoyunda en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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Fenerbahçe’nin Antalyaspor karşısında aldığı beraberlik ve galibiyet özleminin uzaması, Hollanda basınında geniş yer buldu. Sarı-lacivertiller sezona Phillip Cocu ile başlamış, ardından onun vatandaşı Erwin Koeman ile yola devam edilmişti. Koeman’ın da geçtiğimiz haftalardaki ayrılığının ardından takımın başına geçen Ersun Yanal’ın da Fenerbahçe’ye ilaç olamadığı, Hollandalıların en çok öne çıkardığı konu olarak dikkat çekti.

De Telegraaf gazetesi ‘Fenerbahçe düşme hattında kalmaya devam ediyor’ başlığıyla verdiği haberinde şu ifadelere yer verildi:

“Fenerbahçe içinde bulunduğumuz yılı onur kırıcı bir darbe ile tamamladı. Kötü sonuçların ardından ekimde Cocu ile yollar ayrılmıştı. Ardından Koeman görevi devraldı. Sonrasında Ersun Yanal geldi ama Türk teknik adamın yönetiminde de “Fenerbahçe henüz ligde maç kazanamadı.”

NuSport konuyla ilgili haberinde ‘Koeman’ın gidişinden sonra Fenerbahçe puan kaybetmeye devam ediyor’ başlığını kullandı. Yazıda, “Fenerbahçe sezonun ilk yarısını, son sıradaki Rizespor’un sadece 4 puan yukarısında, küme düşme hattında tamamladı” denildi. Voetbal Centraal internet sitesi de ‘Fenerbahçe, Ersun Yanal ile Süper Lig’de henüz kazanamadı’ ifadelerini kullandı.

(Skorer)

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