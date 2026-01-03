İSTANBUL 13°C / 12°C
  • Hollanda basını yazdı: Beşiktaş'a Premier Lig'den sol bek
Devre arası transfer döneminde savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Premier Lig'den bir sol bekle ilgilendiği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, söz konusu oyuncu için önümüzdeki günlerde adım atması bekleniyor.

HABER MERKEZİ3 Ocak 2026 Cumartesi 20:44 - Güncelleme:
Devre arası transfer dönemine savunma hattını güçlendirme hedefiyle giren Beşiktaş'ta sol bek arayışları hız kazandı. Siyah-beyazlıların, Avrupa'dan genç ve potansiyelli bir isim için nabız yokladığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ RADARINA ALDI

ESPN Hollanda'nın haberine göre siyah-beyazlı ekip, Burnley forması giyen Quilindschy Hartman'ı radarına aldı.

Haberde, 24 yaşındaki sol bekin İngiliz ekibinde istediği forma şansını bulamadığı ve bu nedenle daha fazla süre alabileceği bir takım arayışında olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ın henüz Burnley ile resmi temasa geçmediği ancak transfer için ilerleyen günlerde bir hamle yapmayı planladığı aktarıldı.

