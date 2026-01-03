Devre arası transfer dönemine savunma hattını güçlendirme hedefiyle giren Beşiktaş'ta sol bek arayışları hız kazandı. Siyah-beyazlıların, Avrupa'dan genç ve potansiyelli bir isim için nabız yokladığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ RADARINA ALDI

ESPN Hollanda'nın haberine göre siyah-beyazlı ekip, Burnley forması giyen Quilindschy Hartman'ı radarına aldı.

Haberde, 24 yaşındaki sol bekin İngiliz ekibinde istediği forma şansını bulamadığı ve bu nedenle daha fazla süre alabileceği bir takım arayışında olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ın henüz Burnley ile resmi temasa geçmediği ancak transfer için ilerleyen günlerde bir hamle yapmayı planladığı aktarıldı.