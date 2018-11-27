Hollanda basınına göre Koeman'ın geleceği pek parlak değil

ERWIN KOEMAN’IN rüyası kısa sürüyor. Phillip Cocu ile tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe, 57 yaşındaki Teknik Sorumlu Koeman’la kritik virajda biraz olsun nefes almıştı. Ancak Hollandalı teknik sorumlunun Trabzon maçında sahaya sürdüğü 11’i ve sonrasındaki hamleleri çizdiği iyi profi le gölge düşürdü. Öncesinde yönetimin devam etmeyi düşündüğü Koeman’ın geleceğinin sağlam olmadığına Hollanda basını da değindi. Trabzonspor karşısındaki sonuç ve oyun hakkında Hollanda’da yapılan öne çıkan değerlendirmeler şöyle: Asistan Erwin Koeman’ın da yolu pek aydınlık gözükmüyor. Phillip Cocu’nun ardından şimdi sırada onun yönetim tarzı tartışılıyor. Taraftarlar mutsuz. 3 maçlık yenilmeme serisi artık bitti. Fenerbahçe takımının derbiyi kaybetmesinden daha çok ortaya koyduğu futbol, Erwin Koeman’ı da hedef yaptı.

(Aksam)