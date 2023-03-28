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Spor

Hollanda evinde 3 puanı 3 golle aldı

Hollanda, EURO 2024 Elemeleri B Grubu karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Cebelitarık'ı 3-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.

28 Mart 2023 Salı 00:17 - Güncelleme:
Hollanda evinde 3 puanı 3 golle aldı
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2024 Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda Hollanda, sahasında Cebelitarık'ı konuk etti.

Rotterdam kentindeki De Kuip'de oynanan karşılaşmayı Hollanda 3-0 kazanarak gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Maçın 23. dakikasında Depay'ın golüyle zayıf rakibi karşısında öne geçen Hollanda ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda vites yükselten Hollanda 50 ve 82'de savunmacı Nathan Ake'in golleriyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Cebelitarık maç boyunca isabetli şut atamazken 51. dakikada Liam Walker kırmızı kart gördü.

Mücadelede en dikkat çeken ise Hollanda'nın maç boyu yakaladığı istatistikler oldu. 48 pozisyonda gol beklentisi yaratan Hollanda'ya Cebelitarık hiç karşılık veremezken Hollanda'nın 11 kaleyi bulan şutuna Cebelitarık kaleyi bulan şut kaydedemedi. Öte yandan Hollanda maç boyunda 793 pas yaparken Cebelitarık ise 142 pasta kaldı.

Bu sonuçla Hollanda 3 puana yükselirken Cebelirtarık henüz puanla tanışamadı.

Hollanda bir sonraki maçında Yunanistan'ı konuk ederken Cebelitarık ise Fransa'yı ağırlayacak.

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