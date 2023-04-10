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Spor

Hollanda, Fenerbahçe davasında kararını verdi! 1.5 yıl hapis...

Miha Zacj transferinde Fenerbahçe'yi 830 bin avro zarar sokan Brian J., 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fanatik10 Nisan 2023 Pazartesi 16:27 - Güncelleme:
Hollanda, Fenerbahçe davasında kararını verdi! 1.5 yıl hapis...
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Fenerbahçe'yi Miha Zajc transferinde 830 bin euro dolandıran Hollandalı otomobil satıcısı, 1.5 yıl hapis cezası aldı.

Hollanda'nın Doetinchem kentinde araba kiralama, alım ve satım işiyle uğraşan olan Brian J. 830 bin euro'yu zimmetine geçirmekten 18 ay hapis cezasına aldı.

Şahıs ayrıca yasa dışı ateşli silah bulundurmakla da suçlandı. Verilen cezanın savcı talebiyle kabul edildiği belirtildi.

NELER OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Slovenyalı yıldızın son taksidini yanlışlıkla Empoli yerine Hollanda merkezli bir araç kiralama şirketinin hesabına gönderdi.

Olay ise, Empoli'den Fenerbahçe'ye son taksit olan 831 bin 929 Euro 50 Sent'in ödenmesini hatırlatmasıyla ortaya çıktı. Kulüpten gönderilen bu mailin ardından sarı-lacivertlilere bir mail daha gönderildi. Bu sahte mail, Empoli'deki irtibat kurulan kişinin ismini taşıyordu ve sadece bir harf farklıydı.

Gelen ikinci mailde, ilk mailin dikkate alınmaması gerektiği ve ödemenin bu maildeki hesap numarasına yapılması istendi. Paranın ikinci maildeki hesaba gönderilmesinin ardından kulübe gönderilen faturayı gören sari - lacivertli yetkililer paranın yanlış hesaba gönderildiğini anlayarak paranın geri iade edilmesini istedi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMIŞTI

Görülen mahkemenin ardından paranın Fenerbahçe'ye iade edilmesine karar verildi.

Fenerbahçe, Miha Zajc transferiyle ilgili bir açıklama yayımladı. Sarı

lacivertlilerden yapılan açıklamada, ödeme adresiyle Empoli'nin adresinin başka olduğunu ve yapılan ödemenin kulübe geri iadesi konusunda karar alındığını duyurdu.

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