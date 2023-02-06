İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2023 Pazartesi / 16 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8332
  • EURO
    20,2313
  • ALTIN
    1132.59
  • BIST100
    4930.18
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hollanda Futbol Federasyonu'ndan depremzedeler için saygı duruşu kararı
Spor

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan depremzedeler için saygı duruşu kararı

Hollanda Futbol Federasyonu, Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem sebebiyle bu hafta oynanacak tüm maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

6 Şubat 2023 Pazartesi 22:07 - Güncelleme:
Hollanda Futbol Federasyonu'ndan depremzedeler için saygı duruşu kararı
ABONE OL

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi. Birçok federasyon ve spor kulübü, deprem bölgesine yardım göndermek için harekete geçti.

HOLLANDA'DAN DEPREMZEDELER İÇİN SAYGI DURUŞU

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremden dolayı üzgün olduklarını açıkladı.

Federasyon, Türkiye ve Suriye'ye destek olmak için bugün ve hafta sonu oynanacak maçlardan önce takımların depremzedeler için saygı duruşunda bulunacaklarını açıkladı.

Hollanda Futbol Federasyonu'nun açıklaması:

Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen herkesin yanındayız. Bu akşam ve bu hafta oynanacak tüm maçlarda hayatını kaybedenler ve mağdurlar için saygı duruşunda bulunulacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.