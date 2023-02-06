Hollanda Futbol Federasyonu'ndan depremzedeler için saygı duruşu kararı

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi. Birçok federasyon ve spor kulübü, deprem bölgesine yardım göndermek için harekete geçti.

HOLLANDA'DAN DEPREMZEDELER İÇİN SAYGI DURUŞU



Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremden dolayı üzgün olduklarını açıkladı.

Federasyon, Türkiye ve Suriye'ye destek olmak için bugün ve hafta sonu oynanacak maçlardan önce takımların depremzedeler için saygı duruşunda bulunacaklarını açıkladı.

Hollanda Futbol Federasyonu'nun açıklaması:

Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen herkesin yanındayız. Bu akşam ve bu hafta oynanacak tüm maçlarda hayatını kaybedenler ve mağdurlar için saygı duruşunda bulunulacak.