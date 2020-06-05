Hollanda futbola dönüş için 7 aşamalı plan hazırladı

05 Haziran 2020 Cuma 23:19 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 23:19

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu KNVB, 7 aşamalı 'Delta Planı'nı duyurdu.

2019/20 sezonunu iptal eden KNVB, adım adım hareket edileceğini duyurdu. Buna göre, federasyonun 7 aşamalı planı şöyle:

Faz 1: 8 Mart Pazar günü futbol durdurulmuştur.

Faz 2: 28 Nisan'dan itibaren sınırlı sporcuyla antrenman ve en az 1.5 metre kuralı uuygulanmıştır.

Faz 3: 24 Haziran'dan itibaren takım halinde ve kontaklı antrenmanlar başlayacak ve 1 ay boyunca sonuçları gözlenecektir.

Faz 4: 24 Temmuz'da iki profesyonel takım arasında hazırlık maçları düzenlenecektir.

Faz 5: Eylül 2020'de Eredivisie ve diğer liglerde seyircisiz maçlar başlayacaktır.

Faz 6: Tribünlerde sınırlı sayıda seyirci olacak ve durum gözlenecektir.

Faz 7: Ocak 2021'de tüm tribünler dolu şekilde maçlar test edilecek ve durum gözlenecektir.

"ÜLKEMİZ KÜÇÜK, FUTBOLUMUZ BÜYÜK"

Delta Planı'na göre profesyonel futbolun sosyal açıdan çok önemli olduğu vurgulandı ve şu noktalara dikkat çekildi.

* Hollanda'da futbol endüstrisi 10.000 kişilik istihdam sağlıyor ve 1.3 milyar dolarlık ekonomi yaratıyor.

* Hollanda'da 4.3 milyon kişi futbolu yakından takip ediyor.

* 1 haftada tribünden maç izleyen insan sayısı 200 bini aşıyor.

* Futbolun sosyal bağlantılar açısından önemi çok büyük.

* Hollanda küçük bir ülkedir ancak çok büyük futbol endüstrisi olması sebebiyle dünyada daha fazla tanınır hale gelmesinde ön plandadır.

* Hollandalıların en sevdikleri hobileri futboldur.

* Yerel ve ülkesel bazda 600 sosyal proje üretmektedir.

* Futbol, Hollanda'nın kültürel bir olgusudur.