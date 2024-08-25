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Spor

Hollanda Grand Prix'sinin kazananı Lando Norris

Formula 1 Hollanda Grand Prix'sini McLaren pilotu Lando Norris kazandı.

25 Ağustos 2024 Pazar 17:46 - Güncelleme:
Hollanda Grand Prix'sinin kazananı Lando Norris
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Hollanda'da gerçekleşti.

Sezona verilen yaz arasının ardından ilk yarış olan Hollanda Grand Prix'si, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Lando Norris, Hollanda Grand Prix'sini ilk sırada bitirdi. Ev sahibi Max Verstappen ikinci, Ferrari pilotu Charles Leclerc ise üçüncü oldu.

NORRIS'TEN SEZONUN İKİNCİ GALİBİYETİ

McLaren pilotu Lando Norris, Hollanda Grand Prix'sinin ardından bu sezonki ikinci yarış galibiyetini elde etti.

Norris, bu sezonki ilk galibiyetini Miami Grand Prix'sinde kazanmıştı.

VERSTAPPEN SERİSİ BİTTİ

Bugünkü grand prix öncesinde Hollanda'daki 3 yarışı Max Verstappen kazanmıştı.

Bu sezonki yarışı Lando Norris ilk sırada bitirdi Verstappen'in serisi sona erdi.

Max Verstappen bu sezon son olarak İspanya'da kazanmıştı.

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