İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0114
  • EURO
    7,7167
  • ALTIN
    383.512
  • BIST100
    101110
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Ronald Koeman hastaneye kaldırıldı
Spor

Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Ronald Koeman hastaneye kaldırıldı

Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

AA03 Mayıs 2020 Pazar 21:19 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 21:19
ABONE OL

Hollanda'nın De Telegraaf gazetesinde çıkan haberde, 57 yaşındaki teknik adamın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Eski milli oyuncunun durumunun şu anda iyi olduğu aktarıldı.

Kariyerinde Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton ve Everton'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam, 1998 FIFA Dünya Kupası'nda dördüncü olan Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Guus Hiddink'in yardımcılığını yapmıştı.

Futbolculuk kariyerinde ise Groningen, Ajax, PSV, Barcelona ve Feyenoord takımlarında oynayan Koeman, Hollanda Milli Takımı ile 1988 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmıştı.

89 yaşında koronavirüsü yendi: Çok iyiyim. Bomba gibiyim

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.