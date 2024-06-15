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Spor

Hollanda, Polonya ile 20. kez karşı karşıya

Hollanda, EURO 2024 D Grubu ilk maçında Polonya ile karşılaşacak. Rakibiyle 20. kez karşılaşacak olan 'Portakallar' 45 yıldır kaybetmiyor.

AA15 Haziran 2024 Cumartesi 09:06 - Güncelleme:
Hollanda, Polonya ile 20. kez karşı karşıya
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ilk maçında yarın Polonya ile karşılaşacak Hollanda, son 45 yılda rakibine kaybetmedi.

Almanya'nın Hamburg kentindeki Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bosna Hersekli Irfan Peljto olacak.

"PORTAKALLAR" SON MAÇLARDA ÜSTÜN

Hollanda, rakibiyle oynadığı son 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı.

Son 12 müsabakaya bakıldığında ise "Portakallar" 7 kez galip geldi, 5 maç da berabere sona erdi.

Rakibine karşı 45 yıllık galibiyet özlemi çeken Polonya, son galibiyetini 1979'da 2-0'lık skorla aldı.

İKİ TAKIM 20. KEZ KARŞILAŞACAK

Polonya ile Hollanda tarihlerinde 20. kez kozlarını paylaşacak.

Geride kalan 19 maçta Hollanda 9, Polonya 3 defa kazandı. 7 mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Bu karşılaşmalarda Hollanda 28, Polonya 19 gol kaydetti.

İki takım arasında 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan son maçı, 2-0'lık skorla Hollanda kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Polonya Milli Takımı'nın kadrosunda Türkiye'de forma giyen üç futbolcu yer alacak.

Sakatlığı nedeniyle ilk maçı kaçıracak Robert Lewandowski'nin yerine Antalyaspor'dan Adam Buksa'nın Polonya'nın forvetinde yer alması, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski ve Başakşehir'den Krzysztof Piatek'in ise yedekler arasında olması bekleniyor.

Karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler şöyle:

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Piotrowski, Moder, Zalewski, Zielinski, Buksa

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Veerman, Simons, Depay, Gakpo

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