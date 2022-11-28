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Spor

Hollanda, son 16 turu için Katar sınavında

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ile ev sahibi Katar, yarın A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarında karşı karşıya gelecek.

AA28 Kasım 2022 Pazartesi 09:22 - Güncelleme:
Hollanda, son 16 turu için Katar sınavında
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Al Bayt Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Maçı Gambiyalı hakem Bakary Gassama yönetecek.

Oynadığı 2 maçta hanesine 4 puan yazdıran Hollanda, A Grubu'nda averajla lider durumda bulunuyor. Henüz puan elde edemeyen Katar'ın ise turnuvaya grup aşamasında veda etmesi kesinleşti.

Hollanda, Katar'ı mağlup etmesi ya da sahadan bir puanla ayrılması durumunda son 16 turuna yükselecek. "Portakallar" yenilmesi halinde ise gruptan çıkabilmek için Ekvador'un Senegal'e üstünlük kurmasını bekleyecek.

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