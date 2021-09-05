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Spor

Hollanda-Türkiye maçının hakemi belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Hollanda-Türkiye maçında İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

AA5 Eylül 2021 Pazar 12:55 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 12:55
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ANKARA (AA) - A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Maurizio Mariani, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.

Hollanda-Türkiye karşılaşması, 7 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te, başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak.

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