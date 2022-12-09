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Spor

Hollanda ve Arjantin yarı final bileti için mücadele edecek

2022 Dünya Kupası çeyrek final eşleşmesinde Hollanda ve Arjantin karşı karşıya gelecek. İki takım yarı final bileti için kozlarını paylaşacak.

9 Aralık 2022 Cuma 10:23 - Güncelleme:
Hollanda ve Arjantin yarı final bileti için mücadele edecek
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final müsabakaları bugün oynanacak. Turnuvanın heyecan verici çeyrek final turunda Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst'u kadrosunda bulunduran Hollanda ile dünya yıldızı Lionel Messi'li Arjantin sahaya çıkıyor. C Grubu lideri Arjantin ve A Grubu'nu 1. bitiren Hollanda yarı finale adını yazdırabilmek için mücadele edecek.

Hollanda ile Arjantin arasında oynanacak olan 2022 Dünya Kupası çeyrek final müsabakası, 9 Aralık 2022 Cuma günü (bugün), saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi TRT 1 kanalı canlı olarak yayınlayacak.

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