Hollanda ve Arjantin yarı final bileti için mücadele edecek

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final müsabakaları bugün oynanacak. Turnuvanın heyecan verici çeyrek final turunda Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst'u kadrosunda bulunduran Hollanda ile dünya yıldızı Lionel Messi'li Arjantin sahaya çıkıyor. C Grubu lideri Arjantin ve A Grubu'nu 1. bitiren Hollanda yarı finale adını yazdırabilmek için mücadele edecek.

Hollanda ile Arjantin arasında oynanacak olan 2022 Dünya Kupası çeyrek final müsabakası, 9 Aralık 2022 Cuma günü (bugün), saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi TRT 1 kanalı canlı olarak yayınlayacak.

