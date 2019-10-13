23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hollanda, Wijnaldum ile galibiyete uzandı

EURO 2020 Elemeleri C Grubu 6. hafta karşılaşmasında Belarus, Hollanda'yı konuk etti. Dinamo Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Hollanda'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 32'inci ve 41'inci dakikada Georginio Wijnaldum kaydetti. Belarus'ın tek golünü ise 54'uncu dakikada Stanislav Dragun attı.

Hollanda'da Ryan Babel 89. dakikada Bergwijn'in yerine oyuna girdi.

Gruptaki altıncı maçında beşinci galibiyetini alan Hollanda, puanını 15 yaptı ve birinci sıraya yükseldi. Üst üste üçüncü maçından da puan alamayan Belarus ise 4 puanla dördüncü sırada kaldı.

Hollanda, J Grubu'ndaki 7'inci maçında Kuzey İrlanda deplasmanına konuk olacak. Belarus ise Almanya deplasmanına gidecek.

Terör örgütü PKK/YPG yine gazetecileri hedef aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB açıkladı! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

MSB açıkladı! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

Böyle kutladılar! Tel Abyad minarelerinde tekbir sesleri

Böyle kutladılar! Tel Abyad minarelerinde tekbir sesleri

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu

Teröristler yine sivilleri hedef aldı! Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı

Teröristler yine sivilleri hedef aldı! Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı

Şule Çet davasında yeni gelişme!

Şule Çet davasında yeni gelişme!

Başkan Erdoğan 'Akıncı'ya sert tepki!

Başkan Erdoğan 'Akıncı'ya sert tepki!

Dünyanın tepesinden nefes kesici manzaralar

Dünyanın tepesinden nefes kesici manzaralar

Köyde esrarengiz olay, yüzlercesi telef oldu

Köyde esrarengiz olay, yüzlercesi telef oldu
 

POPÜLER HABERLER

Suriye Milli Ordusu komutanları Tel Abyad´da sevinç gözyaşları döktü

Suriye Milli Ordusu komutanları Tel Abyad´da sevinç gözyaşları döktü

Bu koleksiyon geçmişte yolculuğa çıkarıyor

Bu koleksiyon geçmişte yolculuğa çıkarıyor

Dünyanın tepesinden nefes kesici manzaralar

Dünyanın tepesinden nefes kesici manzaralar

Ünlü düşünürlerin Türkler hakkında söylediği sözler

Ünlü düşünürlerin Türkler hakkında söylediği sözler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA