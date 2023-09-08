Hollanda, Yunanistan'ı net skorla geçti

Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Hollanda, sahasında Yunanistan'ı konuk etti.

Philips Stadion'da oynanan karşılaşmayı Hollanda 3-0 kazanarak üç puanı elde eden taraf oldu.

Maçın 17. dakikasında De Roon'un golüyle öne geçen Hollanda 31'de Gakpo ile farkı ikiye çıkardı. 39'da Weghorst'un golü ise maçın skorunu 3-0 olarak ilan etti. Hollanda'da son iki golün asistini yapan Dumfries maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Mücadelede Trabzonsporlu Bakasetas 77 dakika süre alırken Fountas ise son 20 dakika maça dahil oldu. Başakşehir forması giyen Pelkas ise maçta süre bulamadı.

Bu sonuçla Hollanda 6 puana yükseirken Yunanistan ise 6 puanda kaldı.