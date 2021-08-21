Star.com.tr 21 Ağustos 2021 Cumartesi 19:03 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 19:03

Geçtiğimiz sezon Bursaspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan genç yıldız adayı Ali Akman Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu. Eintracht Frankfurt'un forma şansı vermediği genç yetenek Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen'e kiralandı. Hollanda'da ilk maçına çıkan Ali Akman karşılaşmanın 4. dakikasında Zwolle ağlarını sarsmayı başardı.

ALİ AKMAN VE NİJMEGEN 2017'DEN BU YANA BİR İLKİ BAŞARDI



Ajax karşısında ilk haftada alınan mağlubiyetin ardından ikinci hafta karşılaşmasında Zwolle'yi 2-0'lık skorla geçen Nijmegen'de galibiyetin mimarlarından olan Ali Akman 2017'den bu yana takım olarak bir ilki yaşadılar. Nijmegen 7 Mayıs 2017'den bu yana ilk kez kendi evinde Zwolleye karşı lig maçı kazandı.



ALİ AKMAN SIRRINI AÇIKLADI



Nijmegen taraftarları, Ali Akman'ın takımını 2-0'lık zafer sonrası tribüne çağırarak tezahürat yaptılar. Genç forvet attığı şık golle alkışları topladı. Ali Akman maç sonrası açıklamasında, 'Bu konuda çok eğitim aldım ve her seferinde denedim. Bu pozisyonda, sağdan şut atmak istersem, dıştan daha iyi vurabilirim. Şimdi yaptım ve gol attım, bu harika.' diye konuştu.

Ali son olarak, "Bu akşam için duygusalım çünkü yedi aydır ilk kez başlangıç kadrosundaydım. Gol attım ve Maçın Adamı benim, bu yüzden benim için harika bir gece. Bu benim iyi uyumamı sağlıyor.' dedi.