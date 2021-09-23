Star.com.tr 23 Eylül 2021 Perşembe 19:23 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 19:25

Geçtiğimiz sezon Bursaspor'dan ayrılarak Alman ekibi Frankfurt'a transfer olan Ali Akman bu sezon başında Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen'e kiralanmıştı. Hollanda ekibinde ilk maçında golle tanışan Ali Akman taraftarların sevgilisi olurken ayın da futbolcusu seçilmişti. Genç yıldız Hollanda kariyeri hakkında röportaj verdi.

ALİ AKMAN: HOLLANDA BÜYÜMEK İÇİN DÜNYANIN EN İYİ LİGİ



NEC Nijmegen forması giyen Ali Akman Hollanda'ya transfer olduğu için mutlu olduğunu belirtti. Ali kendisini çok rahat hissettiğini belirterek, "Hollanda Eredivisie'da umduğum her şeyi buldum. Yetişkin bir futbolcu olmak için dünyanın en iyi ligi. En önemli şey, genç bir oyuncu olarak çok fazla dakika almanız. NEC'i seçmemizin nedeni buydu. Burada gerçekten becerilerinizi geliştirebilirsiniz." diye konuştu.

ALİ AKMAN: HOLLANDA'DA HERKES HÜCUMU DÜŞÜNÜYOR



Röportajın devam Ali akman, "Neden herkesin hollanda'yı tercih ettiğini anlayabiliyorum. Çünkü burada herkes hücumu düşünüyor. Bütün takımlar futbol oynamak ister. Hollanda'da birçok takım, başlangıçtan itibaren üç forvetle oynuyor. Aslında, sadece öndeki üç adam değil, tüm oyuncular hücum düşünüyor. Bence bu anlayış harika. Burada hemen hemen her maçta gol atılıyor. Hem taraftarlar için hem de forvetler için çok güzel." dedi.

REKOR KIRMIŞTI

Ali Akman'ın ligin ikinci hafta maçında PEC Zwolle'yi 2-0 yendiği maçın ardından NEC taraftarlarıyla maç sonu izlenen videosu rekor kırmıştı. TikTok'ta video 48.000 kez görüntülenirken Twitter'da ise 788.000 görüntüleme ile NEC'de şimdiye kadarki en iyi görüntülenen videolardan birisi olmuştu.

Nijmegen takımının en büyük yıldızı haline gelen genç yetenek maçın da adamı seçilmişti.