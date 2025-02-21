İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2025 Cuma / 23 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,409
  • EURO
    38,1537
  • ALTIN
    3430.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hollanda'da gündem Galatasaray! ''AZ, rakibini nakavt etti''
Spor

Hollanda'da gündem Galatasaray! ''AZ, rakibini nakavt etti''

İlk maçı 4-1 kaybeden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalması sonucu elendi. Hollanda basını da bu maç için geniş yer ayırırken manşetler peş peşe atıldı. İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi21 Şubat 2025 Cuma 11:04 - Güncelleme:
Hollanda'da gündem Galatasaray! ''AZ, rakibini nakavt etti''
ABONE OL

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında sahasında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalıp Avrupa'ya veda etti. AZ Alkmaar'ın Galatasaray'ı elediği maç, Hollanda basınında manşetleri süsledi.

Hollanda basınında Galatasaray-AZ Alkmaar maçının yankıları şöyle:

NOS: AZ, Galatasaray karşısında pek sıkıntı yaşamadı ve Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı.

AD: AZ, Galatasaray karşısında İstanbul'da sıkıntı yaşamadı. Türkiye liginin namağlup lideri İstanbul'da çözüm bulamadı.

NU: AZ, Galatasaray'ı rahat geçti ve Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı.

Voetbalprimeur: AZ, Galatasaray'ı nakavt etti.

ESPN: AZ iyi bir performans göstererek Avrupa Ligi'nde turladı. AZ'nin ilk maçtaki üstünlüğü İstanbul'da hiç tehlikeye girmedi.

AZFanpage: AZ kontrolü elinde tuttu ve 4-1'lik skorun ardından hiç sıkıntı yaşamadı. AZ'nin ilk yarıda köşeye sıkışacağını düşünenler yanıldı.

FCUpdate: AZ, perşembe akşamı fazla zorlanmadan Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükseldi.

Vi: AZ, Galatasaray'a karşı fırsatçılığı ve baskısıyla göz doldurdu.

Volkskrant: AZ, Türkiye liginin lideri karşısında oynadığı iki maçta da son derece etkileyici bir performans ortaya koydu. Avrupa Ligi'nin en genç takımı olan AZ'nin, Galatasaray'ın tecrübeli yıldızlarına karşı nasıl mücadele ettiğini görmek harikaydı. Türkiye'nin en üst düzey takımı, AZ'nin boğazına bıçak dayayacak kadar sıkı bir ekip olmaktan ziyade, iyi maaş alan yıldızlardan oluşan bir ekip gibi görünüyordu.

Voetbalzone: Mükemmel bir performans sergileyen AZ, Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmayı başardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.